روسيا: مقتل وإصابة 6 عسكريين في انفجار بسيبيريا

موسكو(صدى):

لقي مقتل ضابط وجندي روسيين، مصرعهما وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح، في انفجار عرضي لذخيرة في معسكر في سيبيريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الجمعة، إن ” ذخيرة قد انفجرت عن طريق الخطأ خلال عملية تنظيف ذخائر لم تنفجر في حقل رماية ” في تسوغول بمنطقة ترانسبايكالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان أن ” ضابطاً وجندياً قُتِلا في الانفجار، وأصيب ضابط آخر وثلاثة جنود بجروح ” ، وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقاً وسيتوجه مفتشون إلى المعسكر.