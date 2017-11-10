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روسيا: مقتل وإصابة 6 عسكريين في انفجار بسيبيريا

روسيا: مقتل وإصابة 6 عسكريين في انفجار بسيبيريا
موسكو(صدى):

لقي مقتل ضابط وجندي روسيين، مصرعهما وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح، في انفجار عرضي لذخيرة في معسكر في سيبيريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الجمعة، إن ” ذخيرة قد انفجرت عن طريق الخطأ خلال عملية تنظيف ذخائر لم تنفجر في حقل رماية ” في تسوغول بمنطقة ترانسبايكالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان أن ” ضابطاً وجندياً قُتِلا في الانفجار، وأصيب ضابط آخر وثلاثة جنود بجروح ” ، وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقاً وسيتوجه مفتشون إلى المعسكر.


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