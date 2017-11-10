غدا.. 3 مواجهات ضمن منافسات دوري قدم الجامعات ب

نواف السالم(صدى):

تنطلق يوم غد السبت، 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كرة قدم الجامعات (ب)، تحت إشراف الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

ويلتقي فريق جامعة تبوك على ملعب أكاديمية المدينة العسكرية بتبوك مع نظيره فريق الجامعة الإسلامية، فيما يستضيف فريق جامعة الملك سعود للعلوم الصحية على ملعبه بالرياض نظيره فريق جامعة الملك سعود، ويتواجه فريقا جامعتي جدة وشقراء على ملعب الأول بمحافظة جدة.

وكانت نتائج الجولة الأولى للدوري أسفرت عن فوز جامعة حائل على جامعة تبوك 4 ـ 1 في اللقاء الذي جمعهما بحائل، وتخطى فريق جامعة سعود على ملعبه بالرياض نظيره فريق جامعة جدة 5 ـ 2، وفاز فريق جامعة شقراء على نظيره جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 6 ـ 0.