استخدمي الزنجبيل مع الأناناس للتخلص من دهون الكرش والأرداف

متابعات(صدى):

أصبح من الممكن التخلص من دهون الكرش والأرداف مع مكون الزنجبيل الطبيعي الذي يدخل في العديد من الوصفات والخلطات التي تعمل على إنقاص الوزن، فهو يعمل على تنحيف الجسم عن طريق حرق السعرات الحرارية وزيادة درجة حرارة الجسم؛ لذا، إليك كوب من الزنجبيل وجوز الهند للتخلص من دهون الكرش والأرداف والتمتع بجسم صحي مثالي.

طريقة تحضير مشروب الزنجبيل وجوز الهند والأناناس

الزنجبيل يحرق المزيد من السعرات الحرارية وتخليص الجسم من السموم، كما أن الأناناس هو فاكهة قليلة السعرات الحرارية وتساعد على إنقاص الوزن.

المكونات:

*قطعة زنجبيل

*1/2 حبة أناناس

*1/2 حبة جوز هند

*لتر ماء ساخن

طريقة التحضير والاستخدام:

*احضري وعاء وامزجي جيداً بداخله لب جوز الهند مع الماء الساخن.

*أضيفي بقية المكونات وامزجي المكونات جيداً.

*قومي بتصفية المزيج.

*ويمكنك تناول كوبين من هذا المشروب قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، وكوب آخر منتصف النهار.