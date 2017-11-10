” طيران أديل ” تعلن عن 35 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (35) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، بمسمى ” ملاح أول (مضيف) المقصورة ” ، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرات سابقة، وإجادة اللغة الإنجليزية ولغات إضافية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 7 فبراير 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من (هنا).