بالفيديو.. خبير نقل يوجه بأهمية حزام الأمان لتفادي المطبات الهوائية

علي القحطاني(صدى):

وجه الخبير في صناعة النقل الجوي المهندس عبدالله الشهراني، المسافرين علي ضرورة الاهتمام بربط حزام الأمان طيلة الرحلة لتفادي الإصابات التي قد تنتج عن المطبات الهوائية المفاجئة.

وقال الخبير في مداخلة هاتفيه لبرنامج صباح السعودية، إن المطبات لا تشكل أي خطورة على الطائرات ولا تسبب بسقوطها نظرا لما تتمتع به من مرونة كبيرة جدا يمكنها من امتصاص اي نوع او شكل من أشكال المطبات حيث تصعد وتهبط من 4-8 م .

وفسر زيادة حدوث المطبات المزعجة للمسافرين بالقرب من المناطق الجبلية مثل ابها والباحة ؛ بسبب تكسيرها لتيارات الهواء وكذلك في المدينة المنورة ؛ بسبب سخونة الاجواء التي تحدثها الحرات حول المدينة