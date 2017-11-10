نسما القابضة تعلن عن 31 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” ، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (31) وظيفة فنية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– نجار (عدد 17 وظيفة).

– فني أنابيب (عدد 13 وظيفة).

– سائقا نقل ثقيل.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).