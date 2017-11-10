بالصور.. ضبط وافد يمني بحوزته سلاح ناري ومخدرات وعملات مزيفة

سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لجهودها الميدانية فقد تمكنت شعبة الدوريات الأمنية بمحافظة رماح من ضبط وافد ( يمني الجنسية في العقد الرابع من العمر ) صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لجهودها الميدانية فقد تمكنت شعبة الدوريات الأمنية بمحافظة رماح من ضبط وافد ( يمني الجنسية في العقد الرابع من العمر ) إثر الاشتباه به من قبل احدى فرقها الميدانية ، و باستيقافه و التحقق من وضعه اتضح ان المركبة التي يستقلها مسروقة و معمم عنها من قبل مركز شرطة الروضة بتاريخ 23/1/1439هـ , و بتفتيش المركبة عثر بها على قطعتين ( سلاح ناري ) و كميه من الحبوب المخدرة و لفائف يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر و ثمانية صناديق مليئة بمادة العرق المسكرة , و ورقه نقديه من فئة 500 ريال مزورة .

كما تمكنت الشعبة من ضبط ( سعوديين / في العقد الثالث من العمر ) بعد الابلاغ عن قيامهما بسرقة كيابل كهربائية من احد مواقع العمل بالمحافظة و ارتكاب الفرار على متن مركبة كانا يستقلانها و بضبطهما و تفتيش المركبة عثر بداخلها على المسروقات و عبوة بها مادة العرق المسكر , و بسماع أقوالهما أقرا بما نسب اليهما .

جرى ايقافهم جميعاً و تحريز المضبوطات وإشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لاكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الاجراءات الجزائية .