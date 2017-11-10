10 اشياء خاطئة التي ترتكبها المرأة بعد الزواج

متابعات(صدى):

العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات التي يجب أن تقوم على أسس صحيحة، وللأسف يرتكب كلاً من الرجل والمرأة الكثير من الأخطاء التي قد تؤثر على علاقتهما. بالنسبة للمرأة عليها تدارك بعض الأخطاء لكي تحافظ على علاقة زوجية أكثر صحة وسعادة، منها:

1- الغيرة الشديدة

إذا نظر زوجك أو تكلم مع امرأة أخرى، أكبر خطأ ترتكبينه هو إظهار الغيرة الشديدة، تلك علامة خطيرة لأنها تدل على أن الثقة مفقودة في العلاقة أو عليكِ تقدير ذاتك من جديد.

2- عدم احترام مساحته الشخصية

اذا كان مزاجه سيء أو لا يود التحدث، اتركيه وحده قليلاً. معظم الرجال لا يحبون الحديث عن مشاكلهم ويفضلون الانعزال لفترة من الوقت.

3- عدم الاهتمام بنفسك

من المخجل رؤية النساء يتوقفن عن الاهتمام بمظهرهن بعد الزواج أو الأولاد. يجب عليكِ الاهتمام بنفسك ومظهرك دوماً حتى تحافظين على انجذاب زوجك لكِ.

4- عدم عيش حياتك الخاصة

لا تكوني من هؤلاء الذين ينسون الخروج مع الأصدقاء وقضاء الوقت معهن بمجرد الانشغال بالبيت والأسرة.

5- أن تكوني عدائية

الرجال صريحون أكثر من النساء، ان اخبرته أنه لا يوجد مشكلة فهم سيفهم بالفعل أنه لا توجد أي مشاكل، لكن لا تتوقعي ان يبحث هو بنفسه حتى يصل إلى ما يزعجك، فبذلك ستغضبينه ويتفاقم الوضع. كوني صريحة معه وأخبريه ما يجول بخاطرك ويضايقك.

6- التذمر

لا يوجد رجل مثالي وقادر على فعل كل شيء من أجلك. سيكون هناك أوقات لن تشعري بالرضا أو السعادة فتلجأين للتذمر و الشكوى المتكررة.

7- عدم ابداء تقديرك له

توقفي عن التركيز مع ما يفعله وما يغفله وقدريه قليلاً وشجعيه دائماً، كلما أظهرت له التقدير كلما حاول اسعادك.

8- عبوسك الدائم

كلنا نمر بأيام سيئة ويجب على زوجك تفهم ذلك، ولكن حاولي أن تكوني ايجابية وبشوشة، فالرجال ينجذبون دائما للمرأة المبتسمة ذات الطاقة الايجابية.

9- الشعور الدائم بوجود امرأة أخرى

لا تخربي العلاقة فقط بسبب الشك، وحاولي المحافظة على علاقتكما واستقرارها، وطالما هو معكِ ولم يتغير فإنه مازال يحبك.

10 – عدم اظهار حبك بالطريقة التي يفضلها

كل شخص يشعر بالحب بشكل مختلف، ومعظم النساء تشعر بالحب عندما تتلقى باقة من الورود أو هدية لطيفة أو حتى كلمات رومانسية بسيطة؛ لكن الرجال مختلفون قليلاً وأنت أدرى بما يفضله زوجك وما يشعره بحبك واهتمامك.