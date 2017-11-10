رعاية الطبية تعلن وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية ” رعاية ” ، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات، بمسمى “ مدير الائتمان والتحصيل ” ، وذلك للعمل بأحد فروع المستشفيات أو المراكز التابعة للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا).
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