رعاية الطبية تعلن وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية ” رعاية ” ، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات، بمسمى “ مدير الائتمان والتحصيل ” ، وذلك للعمل بأحد فروع المستشفيات أو المراكز التابعة للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا).