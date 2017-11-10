  • الجمعة 10

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. رعاية الطبية تعلن وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات

رعاية الطبية تعلن وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات

رعاية الطبية تعلن وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية ” رعاية ” ، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات، بمسمى “ مدير الائتمان والتحصيل ” ، وذلك للعمل بأحد فروع المستشفيات أو المراكز التابعة للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا).


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *