” أوبر ” تخسر معركة قانونية جديدة في المملكة المتحدة

لندن(صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف في لندن، قرار بتأكيد الحكم الأولي الصادر عن محكمة العمل ويوجه بذلك ضربة أخرى لـ ” شركة أوبر ” مقدم خدمات مشاركة الركوب، بعدما فشلت في إلغاء حكم قضائي ينص على معاملة السائقين لديها كعمال لهم حق الحصول على الحد الأدنى للأجور وبدل عطلات.

وقال قاضي الاستئناف ” جيفري إيدي ” خلال النطق بالحكم، إنه مقتنع بأن محكمة العمل لم تخطئ في قرارها أو في استنتاجاتها، والتي خلصت لرفض حجة ” أوبر ” بأنها مجرد وسيط للربط بين السائقين والزبائن.

وكافحت ” أوبر ” من أجل الحفاظ على رخصة مزاولة النشاط في لندن، قبل أن تؤكد هيئة النقل في العاصمة البريطانية عزمها عدم تجديد الرخصة، لتضطر الشركة للتحول إلى القضاء للطعن على القرار أملًا في الحكم بحقها في مواصلة عملياتها.