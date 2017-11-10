بالصور.. الكشف عن لوتس إكسيج Cup 430 رسمياً بوزن خفيف وأداء عالي

متابعات(صدى):

من الصعب أن نتخيل تقديم موديل أكثر شراسة من لوتس اكسيج ولكن لوتس قررت أن تفعل المزيد وأصدرت موديل جديد وهو اكسيج Cup 430 الذي يحل محل موديل Cup 380 ويعتبر أعلى اصدارات الموديل.

ومن أجل تقديم هذا الموديل استعارت الشركة محرك ايفورا GT430 وهو محرك سعة 3.5 لتر V6 بشاحن فائق بقوة 430 حصان متوقعة وبعزم دوران 440 نيوتن متر وترسل القوة للعجلات الخلفية عبر ناقل حركة من 6 سرعات مانيوال.

وقد طورت لوتس من محرك السيارة مع اضافة باقة أيروديناميكية أكثر شراسة مما جعل السيارة أخف في الوزن ويبلغ وزن السيارة بدون الوسائد الهوائية 1.055 كجم ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 3.2 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 289 كمساعة. كما تأتي بقوة دفع سفلية 220 كجم وهو ما يجعلها سيارة مثالية لسباقات التسارع.

وقالت الشركة أن سيارتها الجديد ستقطع حلبة الشركة الاسطورية الاختبارية هيثيل في دقيقة و24 ثانية مما يجعلها أسرع سيارة على الحلبة وهي أسرع بواقع 1.3 ثانية من موديل 3-Eleven كما سيبلغ سعر السيارة في أوروبا 127.500 يورو في ألمانيا و128.600 يورو في فرنسا وبدأ بالفعل فتح باب الحجز عليها.