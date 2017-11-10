جوستافو يمنح لاعبي النصر راحه من الحصة المسائية

نواف السالم(صدى):

منح مدرب النصر لكرة القدم جوستافو اليوم الجمعة، راحه من التدريب في الحصة المسائية واكفي بحصة تدريبية صباحية بمعسكر الفريق الأول في جبل علي بدبيـ والتي بدأت بتدريبات احماء وتسخين تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة مع مدرب اللياقة رودريقو.

واجتمع المدرب باللاعبين وقسمهم لأربع مجموعات كل مجموعتين تلعب سوياً وتطبق جمل فنية تعتمد على التمريرات البينة القصيرة واللعب من لمسة واحدة، ومن ثم التسديد على مرمى صغير في مربع محدد في الوقت الذي خضع حراس المرمى لتدريبات مكثفة.

واختتم التمرين بتدريبات بالكرات العرضية وعلى تسديد الكرات الثابتة من زوايا مختلفة .