موراتا: أتمنى مواجهة بين تشيلسي وريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشف لاعب تشيلسي الإنجليزي، الإسباني ألفارو موراتا، عن أمله في العودة مجدداً لناديه السابق ريال مدريد، في حالة الفوز بكل شيء مع فريقه الإنجليزي الحالي.

حول إمكانية عودته إلى ” الملكي ” قال في مقابلة لأحد برامج محطة ” كادينا سير ” الإذاعية الإسبانية،: ” بالطبع يمكن أن أعود، ولكن بعد الفوز بكل شيء مع تشيلسي وتقديم شيء كبير هناك، من الصعب أن يرفض مدريدي العودة للملكي ” .

وتابع موراتا أنه يتمنى مواجهة بين تشيلسي وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويأمل أن يفوز به فريقه.