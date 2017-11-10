موراتا: أتمنى مواجهة بين تشيلسي وريال مدريد
كشف لاعب تشيلسي الإنجليزي، الإسباني ألفارو موراتا، عن أمله في العودة مجدداً لناديه السابق ريال مدريد، في حالة الفوز بكل شيء مع فريقه الإنجليزي الحالي.
حول إمكانية عودته إلى ” الملكي ” قال في مقابلة لأحد برامج محطة ” كادينا سير ” الإذاعية الإسبانية،: ” بالطبع يمكن أن أعود، ولكن بعد الفوز بكل شيء مع تشيلسي وتقديم شيء كبير هناك، من الصعب أن يرفض مدريدي العودة للملكي ” .
وتابع موراتا أنه يتمنى مواجهة بين تشيلسي وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويأمل أن يفوز به فريقه.
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