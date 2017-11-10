الداخلية: القبض على المطلوبين ” محمد العبدالعال ومصطفى السبيتي ” بالقطيف

نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن قوات الأمن تمكنت بتوفيق الله في مساء يوم الخميس الموافق 20 / 2 / 1439هـ من القبض على المطلوبين أمنياً / محمد سعيد سلمان العبدالعال، ومصطفى علي صالح السبيتي، ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرضا لها نتيجة مقاومتهما إجراءات القبض عليهما. والله ولي التوفيق.