الداخلية: القبض على المطلوبين ” محمد العبدالعال ومصطفى السبيتي ” بالقطيف
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن قوات الأمن تمكنت بتوفيق الله في مساء يوم الخميس الموافق 20 / 2 / 1439هـ من القبض على المطلوبين أمنياً / محمد سعيد سلمان العبدالعال، ومصطفى علي صالح السبيتي، ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرضا لها نتيجة مقاومتهما إجراءات القبض عليهما. والله ولي التوفيق.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1591 ] نشر منذ 2 ساعتين
عليكم بهم
الله الله بالفيصل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37650 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ,,
,, ربنا يسلط على كل ظالم ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 1893 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظكم يا رجال أمننا وينصر بلادنا وشعبها على كل من يريد بهما شرآ .
ولعنة الله على كل خائن باع نفسه ووطنه لأعداء الدين والأمة .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 46 دقيقة
جزاكم الله خيرا و يحفظكم رب العالمين
مؤدب[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 28 دقيقة
لا يطولوا عليهم ينتفوا رؤوسهم