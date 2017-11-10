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  3. الداخلية: القبض على المطلوبين ” محمد العبدالعال ومصطفى السبيتي ” بالقطيف
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

الداخلية: القبض على المطلوبين ” محمد العبدالعال ومصطفى السبيتي ” بالقطيف

الداخلية: القبض على المطلوبين ” محمد العبدالعال ومصطفى السبيتي ” بالقطيف
نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن قوات الأمن تمكنت بتوفيق الله في مساء يوم الخميس الموافق 20 / 2 / 1439هـ من القبض على المطلوبين أمنياً / محمد سعيد سلمان العبدالعال، ومصطفى علي صالح السبيتي، ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرضا لها نتيجة مقاومتهما إجراءات القبض عليهما. والله ولي التوفيق.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37650 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله ,,

,, ربنا يسلط على كل ظالم ,,

[ عدد التعليقات: 1893 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظكم يا رجال أمننا وينصر بلادنا وشعبها على كل من يريد بهما شرآ .

ولعنة الله على كل خائن باع نفسه ووطنه لأعداء الدين والأمة .

[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 46 دقيقة

جزاكم الله خيرا و يحفظكم رب العالمين

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 28 دقيقة

لا يطولوا عليهم ينتفوا رؤوسهم

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