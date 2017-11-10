ضبط 21 مجهولاً وامرأة في محاولة تجاوز نقطة أمنية بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

ألقى رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالسعيدة في عسير، القبض على 22 مجهولاً، خبأهم قائد شاحنة ومُرافقه في ثلاجة التبريد أثناء محاولة نقلهم من جنوب المملكة باتجاه جدة.

وقالت مصادر أن ” رجال الأمن بمركز سعيدة الصوالحة، تَمَكّنوا عصر أمس الخميس، من ضبط شاحنة من طراز هينو تتبع إحدى الشركات ويقودها مقيم من الجنسية ” السودانية، ويرافقه شخص آخر من نفس الجنسية ” ؛ مشيرًا إلى أن ” الاشتباه فيهما قاد إلى تفتيش الشاحنة التي كانت قادمة من الجنوب باتجاه الشمال ” .

وأضاف المصدر: أنه ” عند فتح باب البرادة وُجد 22 شخصًا؛ 16 إثيوبيًا ضمنهم امرأة، و6 أشخاص من الجنسية اليمنية، وجميعهم من مجهولي الهوية؛ حيث قام رجال الأمن باقتياد السائق ومرافقه والمجهولين، وتسليمهم لمخفر الشرطة، ومن ثم تحويلهم لإدارة الوافدين بحكم الاختصاص، وتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات ” .