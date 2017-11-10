بالصور.. انطلاق رام 1500 Hydro Blue Sport Edition موديل 2018 بلون أزرق فرنسي

متابعات(صدى):

كما هي كبيرة وجريئة فمن الصعب ألا نرى سيارة مثل رام وألا نلاحظها ولكن من يريد مزيد من التميز ويسعى للابتعاد عن الشكل الرياضي واللمسات الكرومية التقليدية فعليه الحصول على هذه النسخة الجديدة من السيارة 1500 Hydro Blue Sport Edition الخاصة المميزة التي تحمل طلاء أزرق خاص ومظهر رياضي مميز.

وسيكون هذا آخر موديل خاص يصدر من السيارة قبل نهاية العام وسيتبع نهج النسخ الخاصة السابقة Sublime الخضراء وCopper ونسخة Ignition Orange التي قدمت العام الماضي.

وبغض النظر عن الطلاء الأزرق للسيارة فهي تتميز بملسات سوداء على غطاء المحرك وشبكة تهوية رياضية ومدخلات سوداء وحروف سوداء وهذا اللون الأزرق لون فرنسي سباقي يتناقض مع اللمسات السوداء بالسيارة .

وتظهر اللمسات السوداء في الشغارات واطارات المصابيح الأمامية وشبكة التهورية بينما المرايا والصادمين ومقابض الأبواب باللون الأزرق. وتعتمد السيارة على عجلات 20 بوصة كرومية في نسخة 4×4 و22 بوصة في نسخة 4×2 وهي عجلات كرومية أو سوداء مع مقصورة بها لمسات زرقاء داخلية وتعتمد هذه السيارة على نسخة رام 1500 سبورت وتحمل محرك هيمي V8 سعة 5.7 لتر بسعر 46.060 دولار.