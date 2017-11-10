مباراة المنتخب والبرتغال في الحادية عشرة إلا ربع مساءً

ماجد محمد(صدى):

يلتقي اليوم الجمعة، في تمام الحادية عشرة إلا ربع مساءً، يقابل المنتخب الأخضر، نظيره البرتغالي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقام بروسيا عام 2018. وتنقل المباراة القناة الرياضية السعودية.

وكان المدرب الأرجنتيني باوزا اختار مجموعة من اللاعبين في المعسكر الذي بدأ يوم 2 نوفمبر الماضي ويستمر حتى 14 نوفمبر المقبل.

وحول قائمة الأخضر في مباراة السعودية والبرتغال، فتضم وليد عبدالله، وعبدالله المعيوف، ومحمد العويس، وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد آل فتيل، وعبدالله الحافظ، وحسن معاذ، ومنصور الحربي، ومحمد البريك، وياسر الشهراني، وسعيد المولد، وعبدالرحمن العبيد، وسلمان الفرج، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله عطيف، ووليد باخشوين، ونوح الموسى، وعبدالمجيد الصليهم، وتيسير الجاسم، ويحيى الشهري، وحسين المقهوي، وسالم الدوسري، ونواف العابد، وسلمان المؤشر، وعبدالفتاح عسيري، وعلي الزقعان، ومختار فلاتة، ومهند عسيري، وهزاع الهزاع.

وشوهد عدد من المدربين البرتغاليين يتواجدون في مقر إقامة الأخضر للالتقاء باللاعبين الذين سبق لهم تدريبهم، خاصة على مستوى الفئات السنية.