وزير العمل: هدف رسوم العمالة الوافدة استقطاب الكفاءات المتميزة منهم

علي القحطاني(صدى):

صرح علي الغفيص؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الهدف من رسوم العمالة الوافدة هو استقطاب الكفاءات المتميزة منهم. مشيرًا إلى إن ” 85% من العمالة الوافدة مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوية ” .

وقال الوزير خلال فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي 2017، الذي تنظمه غرفة الشرقية إن وزارته تستهدف تخفيض نسبة البطالة إلى 7% قبل حلول 2030.

وأشار ” الغفيص ” إلى أن نسبة النساء في القطاع الخاص لا تتجاوز 15%، متوقعًا ارتفاعها إلى 25% قبل حلول 2030.

وأوضح: أن ” النساء مؤهلات لشغل مناصب قيادية عليا في الشركات العملاقة بعد أن كانت مناصبهن مقتصرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ” .