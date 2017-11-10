السلطات الفرنسية تطارد متهمين في هجمات 2015

باريس(صدى):

قال فرانسوا مولان؛ مسؤول ادعاء، إن ” السلطات الفرنسية لا تزال تطارد متهمين في هجمات 2015، التي راح ضحيتها 130 شخصا في باريس ” .

وأضاف ” مولان ” ، اليوم الجمعة، أنه بالإضافة إلى المهاجمين الثلاثة عشر الذين قتلوا، هناك 13 مشتبها بهم تم تحديد هوياتهم في فرنسا وبلجيكا وتركيا، ونقلت أسوشيتد برس عن ” مولان ” قوله: ” نحن أمام أشخاص يشعرون بخيبة أمل أكثر من كونهم تائبين ” .

ومع تراجع متطرفي داعش في سوريا والعراق، حذر ” مولان ” من ” السذاجة تجاه المقاتلين الفرنسيين وعائلاتهم الذين يأملون في العودة. وقدر بأن هناك 690 مقاتلا مازالوا في الخارج ” .

وحذر فرانسوا مولان، من الزيادة في الهجمات المعزولة، قائلًا: إن ” السلطات تواصل إحباط محاولات ارتكاب أعمال عنف، بما في ذلك عملية هذا

الأسبوع، أدت إلى القبض على 10 أشخاص في فرنسا وسويسرا ” .