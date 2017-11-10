القاعدة تفقد أهم معاقلها في شبوة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

فر العشرات من مسلحي تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة اليمنية، اليوم الجمعة، بعد أن سيطرت قوات النخبة الشبوانية على منطقة الحوطة، أحد أهم معاقل التنظيم المتشدد، بعد سلسلة من المواجهات خلفت قتلى وجرحى بين الطرفين.

وتمكنت القوات اليمنية من السيطرة على عزان ورضوم وبلحاف وحبان، في عملية عسكرية بدأت قبل شهرين، حسبما أفادت مصادر يمنية.

ودفعت قوات ” النخبة الشبوانية ” بتعزيزات عسكرية مدعومة بعربات زودها بها التحالف العربي بها إلى منطقة الحوطة بعد استعادتها، وقدمت تلك التعزيزات من محافظة حضر موت، وصاحبها غطاء جوي لمقاتلات التحالف ومروحيات الأباتشي، التي قامت بقصف جبل سقاه المطل على منطقة الحوطة، الذي فر إليه مسلحو القاعدة.