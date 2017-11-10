مدارس مهد الذهب تعلن ” مواعيد الدوام الشتوى المعتمدة “

عادل الحربي(صدى):

اعتمد عبدالله بن سليمان السحيمي؛ مدير تعليم محافظة مهد الذهب، مواعيد الدوام الشتوي لمدارس المحافظة ” بنين وبنات ” .

وقال ” السحيمي ” إن مواعيد الدوام الشتوي لمدارس المحافظة تبدأ من يوم الأحد المقبل ٢٣/٢ /١٤٣٩هـ، أنه وفق ذلك سيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين الساعة السابعة والنصف صباحًا، فيما تكون بداية الحصة الأولى عند الساعة ٧:٤٥ دقيقة صباحًا ” .

وأوضح مدير تعليم محافظة: أنه ” سيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات عند الساعة السابعة والربع صباحًا، فيما تكون الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف ” ، مشدداً على قادة وقائدات المدارس على العمل بذلك والالتزام به.