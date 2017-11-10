وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خالص شكره وتقديره لمقام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة تدشينه – حفظه الله – مشاريع تنموية في منطقة المدينة المنورة، التي بلغت تكلفتها أكثر من ٧ مليارات ريال، ومن ضمنها مشاريع لخدمات المياه، وأخرى لتحلية المياه، وثالثة للمؤسسة العامة للحبوب.

وقال معاليه إن هذه المشاريع التنموية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين، نهج دأبت عليه المملكة في تحسين سبل العيش ورفاهية المواطنين وتلمس حاجاتهم، لافتاً إلى أن مشاريع المدينة المنورة تحظى أيضا بعناية خاصة كونها تحضتن ثاني الحرمين، ولمكانتها في نفوس المسلمين.

وبين معالي الفضلي أن المشاريع التي دشنها المليك حفظه الله لمنظومة البيئة والمياه والزراعة تجاوزت تكلفتها ملياري ريال، موضحا أن من ضمن المشاريع المدشنة خزان مياه شرق المدينة المنورة بسعة ٥٠٠ ألف م٣، الذي يرفع الطاقة التخزينية للمدينة المنورة لتصبح ٣ ملايين ونصف م٣، إضافة إلى مشروع إنشاء المطحنة الثانية بالمدينة المنورة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية ٦٠٠ طن يوميا، علاوة على مشروع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المرحلة الثالثة من نظام نقل مياه ينبع- المدينة المنورة.

ولفت معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية لمشاريع المياه بوتيرة متسارعة، مشيرا إلى أن هناك ٩٥ مشروعًا بقيمة إجمالية تقارب الثلاثة مليارات ريال يجري تنفيذها حالياً في المدينة المنورة، منها 43 مشروع مياه بقيمة 1480 مليون ريال، و 20 مشروع صرف صحي بقيمة 1054 مليون ريال، و23 مشروعًا لأعمال التشغيل والصيانة بقيمة 367 مليونًا، إضافة إلى ٩ مشروعات لسقيا المياه بقيمة 75 مليون ريال، كما أن الوزارة دشنت مؤخراً مرفأين للصيادين في الرايس والعزيزية في منطقة المدينة المنورة تتسع لنحو ٧٢٠ مركب صيد.

ودعا الفضلي الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد عزها ورفعتها وخدمتها للمسلمين، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لخير البلاد والعباد.