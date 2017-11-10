المصلون يؤدون صلاة الجمعة ظهرًا لغياب الخطيب في عفيف

حمود العنزي(صدى):

تسبب غياب خطيب يؤم المصلين في أحد جوامع محافظة عفيف، إلى أداء صلاة الجمعة ظهرًا، وسط حالة من حالة وسط التذمّر بين جميع المصلين لحدوث ذلك.

وقال تركي المرشدي؛ أحد المصلين، إن ” الجامع يقع جوار مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية بالمحافظة؛ حيث انتظرنا وصول الخطيب حتى فراغ الجوامع من الصلاة، ثم اضطرننا لصلاة الجمعة ظهرًا؛ بعد خشية خروج الوقت ” .

وفي سياق متصل، قال مصدر في إدارة مساجد عفيف، إن ” الجامع المذكور لم يتم تكليف خطيب له بعد ” ؛ مضيفًا أن ” الإدارة رشحت أحد المواطنين ممّن تنطبق عليهم الشروط والضوابط لفرع الوزارة بالرياض منذ أشهر، لإنهاء الإجراءات اللازمة، ومازال جاري انتظار الموافقة وتكليفه رسميًا كالمتبع ” .

وأشار المصدر إلى أن ” الجُمع الفائتة كان يخطب بالمصلين متبرعون من أهل العلم والاستقامة من المحافظة، ولا تملك الإدارة عليهم أيّ صلاحية؛ إن حصلت لديهم أيّ ظروف تحول بينهم وبين الحضور.