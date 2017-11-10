مسلسل يتسبب في حرق شعر إلهام شاهين بالكامل

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال لقاء تليفزيوني ، عن تعرضها لموقف لا ينسى في مسلسل ” أديب ” الذي أخرجه يحيى العلمي، وكان الثاني في مسيرتها الفنية.

حيث أكدت ، أنها كانت ترغب في إثبات وجودها وعمل كل شيء بنفسها وما ساعدها هو جرأتها، إلا أنها تعرضت لحوادث كادت تودي بحياتها.

مشيرة إلى كون المسلسل احتوى على مشهد كانت تقوم فيه بإشعال النار في نفسها، خاصة أنها ترفض الشخص الذي تقدم لخطبتها، وهو ما يرفضه الأهل.

صناع المسلسل عرضوا عليها الاستعانة بدوبلير لكنها رفضت وأصرت على أن تقوم هي بالمشهد، وكان المتفق عليه هو وضع العباءة التي ترتديها في مادة تساعد على الاشتعال حتى منطقة معينة، كي يمكنهم السيطرة على الحريق.

لكن الشخص المسؤول اختلط عليه الأمر وغمس الحجاب الذي كانت سترتديه في تلك المادة، وبمجرد أن اندلع الحريق وصل إلى شعرها مباشرة ، فيما حاول الجميع إخماد الحريق، وظلت هي تبتعد بوجهها عن النار، مؤكدة أن أحد الممثلين حاول إخماد الحريق ما تسبب في اشتعال النار بذراعه، مشيرة إلى كون رجل الإطفاء المتواجد هو من تمكن من السيطرة على الحريق.

لكنها أصيبت بشكل بالغ وظلت في منزلها لمدة شهرين، بسبب الالتهابات التي تعرضت لها، كما قامت بقص شعرها كاملا بسبب ما جرى، وكانت في تلك الفترة ترتدي شعرا مستعارا.