” التنمية الاجتماعية ” تنقذ شقيقان معتلان نفسيًا من النوم في شوارع الوجه

محمود البلوي(صدى):

قال خالد أبا الخيل؛ المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ” إنه تم تعميد مركز التأهيل الشامل بمحافظة الوجه لقبول الشقيقين ” جاء ذلك بعد أن تداول نشاط حالة شقيقين معتلَّين نفسياً بلا مأوى ويتطلبان رعاية صحية شاملة.

وكان النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، قد رفعوا حالة الشقيقين إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابها على ” تويتر ” ، مطالبين بتوجيه الجهات المعنية بالتدخل لرعايتهما، موضحين أنهما يعانيان حالة صحية ونفسية ” مزرية ” وينامان في أغلب الأوقات على الأرصفة في شوارع محافظة الوجه بمنطقة تبوك.