بالفيديو.. مدرب النصر يضع شرط اللعب أساسيا في تشكيلة الفريق

ماجد محمد(صدى):

أكد غوستافو كونتيروس مدرب النصر، أن اللاعب الذي يملك شغفا كبيرا ورغبة في التطور سيكون دائما في تشكيلة اللاعبين الأساسية، مشيرا إلى أن الهدف من المعسكر التدريبي الحالي المقام في جبل علي هو تحسين المستوى الفني والبدني للاعبين وايجاد التناغم فيما بيننا.

وقال مدرب النصر عبر برنامج ” في المرمى ” : إن لاعبو الفريق الحالي يحتاجون إلى التطور بدنا: النصر حاليا بحاجة إلى رفع الجانب التكنيكي والتكتيكي للاعبيه وهو أمر لا يأتي بسرعة ويحتاج إلى عمل جاد منظم لرؤية نتائجه، وأريد أن يكون الفريق ملفتا للانتباه ليس على صعيد النتائج فقط وإنما عبر الاستحواذ المنظم للكرة.

وأضاف بالنسبة إلى أداء المحترفين الأجانب ” جيد ” نعمل على تطويرهم وإخراج أفضل ما يمكن منهم ، والأمر ليس بالسهولة التي يظنها البعض خاصة أن عامل الوقت ليس في صالحنا، ولكن حاليا الجميع يبذل أفضل ما لديه.