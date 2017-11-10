معيضة الحارثي للمواطنات: هويتك تحمي خصوصيتك وتحفظ حقوقك

نايف السالم(صدى):

طالبت المواطنة معيضة منير سيف الحارثي؛ جميع المواطنات بضرورة المسارعة للحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وذلك بعد استخرجت بطاقتها الخاصة لتصبح بذلك أول امرأة تحصل على هوية وطنية، عام ١٤٢٢هـ.

وقالت ” معيضة ” ؛ في رسالة لها عبر حساب ” الأحوال المدنية ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أوجّه رسالتي إلى كل النساء في مملكتي الحبيبة بالمسارعة إلى الحصول على بطاقة الهوية الوطنية ” ، مضيفة: “هويتك تساعدك على إنجاز كثيرٍ من احتياجاتك الضرورية، وتحمي خصوصيتك، وتحفظ حقوقك ” .