سامي الجابر يرافق بعثة الهلال في اليابان

نواف السالم(صدى):

تقدم اتحاد القدم السعودي بطلب إلى السفارة اليابانية في الرياض من أجل تأمين تأشيرة دخول سامي الجابر، عضو الاتحاد، ليرافق بعثة الهلال في اليابان تمهيدا لمواجهة أوراوا، على إياب النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، المحدّد في الـ25 من نوفمبر الجاري، بعد أداء الذهاب في ستاد الملك فهد الدولي في الرياض عشية الـ18 من ذات الشهر.

وسبق للجابر وأن لعب بشعار الأزرق، ثم تولى تدريبه فيما بعد لمدة موسم، وتولى تدريب الشباب منذ الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته قبل خمسة أسابيع تقريبا، حيث تم تعيينه مديرا تنفيذا في اتحاد القدم السعودي.

وقاد المدرب الأرجنتيني دياز مران الفريق أمس بعد غيابه عن تدريبات الفريق في معسكر أبو ظبي بإذن من الإدارة لسفره إلى بلاده، واشتمل المران على تدريبات بدنية قبل أن يقسّم دياز الفريق إلى مجموعتين، إذ أدت كل مجموعة تدريبات الجري على سرعات ومسافات مختلفة، وتدريبات بناء الهجمة من الخلف وإنهائها بشكل سليم، فرض بعدها مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

وأجرى الثلاثي عبد الله الحافظ، حسن كادش، ومجاهد المنيع برامجهم العلاجية والتأهيلية المعدة لهم مسبقا. ويستكمل الهلال مرانه صباح اليوم استعدادا للنهائي الآسيوي.