بالفيديو.. ميسي يكشف مواصفات الكرة الرسمية لمونديال روسيا 2018

نواف السالم(صدى):

كشف المسؤولين عن الكرة الرسمية لمونديال روسيا 2018، بحضور العديد من نجوم الساحرة المستديرة حول العالم.

وشارك الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، في مراسم الإعلان عن الكرة الرسمية، حيث ظهر حاملا كرة المونديال الجديدة ومرتديا القميص الرسمي لمنتخب التانغو خلال نهائيات كأس العالم.

والكرة الجديدة ” تيلستار 18 ” من صنع شركة adidas العالمية للألبسة والمعدات الرياضية، وطغى على الكرة اللونين التقليديين الأبيض والأسود باستثناء الكلمات والشعارات فهي باللون الذهبي.

وأبدى ميسي إعجابه بالكرة الجديدة وبألوانها، وقال إنه لم يفوّت الفرصة بتجربتها.

وشارك إلى جانب النجم الأرجنتيني في الحفل كل من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني والبرازيلي كاكا والإسباني تشافي ألونسو والألماني لوكاس بودولسكي والإيطالي أليساندرو دل بييرو.