بالفيديو.. أستعداد Devel Sixteen الجاهزة للظهور بمعرض دبي للسيارات

دبي(صدى):

ظهرت النسخة الجاهزة للانتاج من Devel Sixteen بمحرك V16 وشواحن رباعية من قبل على جهاز الداينو بقوة تبلغ 5007 حصان والآت عادت السيارة للظهور من جديد في صورة قريبة من الانتاج لتستعد للظهور في معرض دبي الدولى للسيارات وكانت قد ظهرت لأول مرة في صورة موديل تجريبي منذ 4 سنوات في دبي وقد ظن البعض أن هذا الموديل مجرد سيارة للعرض وستختفي ولكن هذا لم يحدث.

وذكرت تقارير أن Devel تعاونت مع شركة السيارات الايطالية Manifattura Automobili Torino لتصنيع هذا الموديل بصورة انتاجية.

وستظهر مزيد من التفاصيل عن السيارة في الفترة المقبلة وكانت شركة ستيف موريس للمحركات قد أكدت أن قوة السيارة الفعلية تبلغ 5000 حصان كما حددتها ووصفت ذلك بأنها قوة 10 سيارات فائقة ويمكنها بلوغ سرعة قصوى 500 كمساعة.