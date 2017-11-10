تغلب على مشاكل الواي فاي بهذه الطريقة البسيطة

نورة الشهري(صدى):

تعتبر مشكلة ضعف إشارة الواي فاي، من أهم الأمور التي يعاني منها مستخدمي الإنترنت، وعلى الرغم من نصيحة الخبراء بضرورة اختيار مكان مثالي لوضع موزع الإنترنت (الراوتر) في المنزل، لضمان تغطية أكبر قدر من الأماكن بإشارة قوية، إلا أنه يظل أمرًا صعبًا، فلا بد من وجود غرفة أو اثنتين تعانيان ضعف الإشارة، أو غيابها على الإطلاق.

وللتغلب على تلك المشكلة تسعى شركات التكنولوجيا لتطوير ما يسمى ” الشبكات الشعرية ” ، لكن مع ارتفاع تكلفة هذه التقنية ابتكر مطورون حيلة بسيطة تقوي إشارة الواي فاي في المنزل.

وتعتمد الحيلة على قطعة بلاستيكية تتم طباعتها بشكل خاص بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتغلف بورق الألومنيوم (الفويل) ثم تثبت فوق الهوائي الخاص بالراوتر، كما يمكن استخدام قطعة من الورق المقوى (الكرتون) بديلا للقطعة البلاستيكية المطبوعة، مع تغليفها أيضا بورق الألومنيوم، إلا أن تأثيرها سيكون أضعف.