” أبل ” تنهي عصر ” آيفون “

واشنطن(صدى):

تخطط شركة ” أبل ” الأمريكية لإنهاء عصر هاتفها الأشهر ” آيفون ” .، حيث تخطّط لإنتاج سماعات رأس تعمل بتقنية ” الواقع الافتراضي المعزّز ” ؛ لتكون بديلة عن هواتف ” آيفون ” .

وأشارت وكالة ” بلومبرج ” الأمريكية، إلى أن ” أبل ” إلى أن السماعات الجديدة لن تكون بحاجة إلى هواتف ” آيفون ” ، ويمكنها أن تعمل بديلة عنها بصورة كاملة.

من المتوقع أن تظهر تلك السماعات للنور للمرة الأولى عام 2020، لتكون بمنزلة ” ثورة في عالم الاتصالات ” ، التي ستدخل عالم ” الهواتف الذكية ” في طي النسيان، على حد قول ” بلومبرج ” .

وأوضحت مصادر من داخل الشركة الأمريكية أن السماعات الجديدة ستختلف بصورة ” كلية ” عن سماعات الواقع الافتراضي الحالية، التي تستلزم وجود هاتف ذكي وشاشة لمسية للتحكم فيها.

ولكن ستزود ” أبل ” سماعاتها المرتقبة بشاشة وشريحة اتصالات ونظام تشغيل منفصل، لتكون بمنزلة ” هاتف ذكي ” يتم ارتداؤه على الرأس.

وستدعم ” أبل ” سماعاتها بتطبيقات ” غير متوقعة ” لتربط العالم الواقعي بالافتراضي، لتساعد على تقديم مختلف التقنيات المتميزة، ومن بينها الإحصائيات المتنوعة لمختلف الأحداث السياسية والرياضية والفنية.