دراسات علمية تكشف المسئول عن تحديد نوع الجنين ” ذكر أم أنثى “
كشفت الدراسات العلمية، أنّ المرأة بريئة من التهم التي تُوجَّه إليها بالنسبة إلى تحديد نوع الجنين الذي يتكوّن في أحشائها، وأنها فقط متلقية في ما خص هذا الموضوع، أما المسؤولية الأساسية فهي تقع على عاتق كروموسومات الرجل. كيف ولماذا؟
تتكوّن الكروموسومات أي الصبغيات الموجودة في جسم الإنسان من 46 كروموسوم، مقسّمة إلى 23 زوجاً، 22 زوجاً منها مهمتها تنظيم الجسم ونقل الصفات الوراثية من الأهل إلى الجنين، بينما زوج واحد من بيها مسؤول عن تحديد جنس الجنين عندما يحصل الحمل. وهذه الصبغيات التي تحدد نوع الجنين تختلف تركيبتها بين الرجل والمرأة، فصبغيا المرأة تتكوّن من XX أما صبغيات الرجل فهي عبارة عن XY.
كل واحد من الحيوانات المنوية عند الرجل يحمل كروموسوم واحد، وكل بويضة عند المرأة تحمل أيضاً كروموسوم واحد، لكن وبما أن المرأة لديها XX، بالتالي الكروموسوم الموجود في البويضة هو بالتأكيد X، بينما يمكن لكروموسوم الحيوان المنوي الذي يلقح البويضة أن يكون X أو Y.
عند التلقيح، إذا وصل الحيوان المنوي ذي الكروموسوم Y إلى البويضة أولاً، فإن النتيجة تصبح XY والمولود يكون ذكراً، أما إذا وصل الكروموسوم X إلى البويضة، لتصبح النتيجة XX، تكون المولودة فتاة. إذاً احتمال الصبي أو الفتاة متعادل بنسبة 50%، وهو يُحَدَّد بحسب كروموسوم الحيوان المنوي.
هل من طريقة لتحديد جنس الجنين؟
تشير الدراسات إلى أنّ كروموسوم Y الخاص بالذكور هو أسرع وأخف وزناً من الكروموسوم X، لذلك هو يصل إلى البويضة بشكل أسرع ولكنه لا يعيش طويلاً في جسم المرأة. ومن جهة أخرى، تكون كروموسومات Y أكبر في الحجم، أثقل وأبطأ ولكنها تعيش لفترة طويلة في جسم المرأة.
لذلك يقال أن الثنائي إذا أراد زيادة احتمال الحمل بصبي، يجب ممارسة الجماع في يوم التبويض، أما إذا أرادا إنجاب فتاة فعليهما بالجماع قبل موعد التبويض بيوم أو يومين. ولكن تبقى هذه الأقاويل بمثابة اعتقادات لا يمكن وصفها بالحقيقة العلمية المثبتة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5855 ] نشر منذ 4 ساعات
فديت قلوبهم المدغببجين❤😂😘
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11304 ] نشر منذ 3 ساعات
اهم مافي المقال هو 👈ان المراءه بريئه من التهم المتعلقه بجنس المولود 😊
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.عشان مايجي واحد اهبل ويقول زوجتي ماتخلف الا بنات 😤😤 واريد اتزوج وحده تجيب لي ولد 🤚
لاااااااا اللحين كل شي معروف ….خليها تنكسر شوكتكم شوي اللي صرعتونا فيها انا رجال انا رجال وابغى ولد يشيل اسمي 😁
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.ولا لاشافوا وحده كل خلفتها بنات قالوا ام البنات 😤😤؟ وكانها هي السبب او لها يد بالامر ؟؟ ليه وش فيهم البنات ؟؟ في الزمن هذا البنات هم اللي فاتحين البيوت وشايلين مسؤولياته والتزاماته ؟؟والولد وش عمل ؟؟؟ فقط استنزاف مادي ومعنوي
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.سابقا ايام البدو كان للولد قيمه ودور والبنت غير مرغوبه ؟؟؟ بس الان انعكس الوضع 😎
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.انا لو مو مشغوله كان كتبت الموشحات في هالموضوع ومرمطتكم 😊…بس حظكم والله😊
القرشي[ عدد التعليقات: 1893 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا الأمر معروف ومفروغ منه ما يحتاج لا لدراسة ولا إلى أبحاث ومن يظن بأن المرأة هي المسؤولة
عن نوع الجنين فقد أخطأ … المرأة كالأرض تمامآ في عملية الإستخراج ماتزرعه فيها هو الذي تعطيك إياه .
هل رأيتم أحدآ يزرع قمحآ وأعطته الأرض وردآ مثلآ ؟ هكذا هو رحم المرأة تمامآ فلا تظلموا النساء بما هومنكم .
alfahd42[ عدد التعليقات: 12520 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه امل شايله على الرجال والسبب برق
alfahd42[ عدد التعليقات: 12520 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه يابرق تخليها تشيل علينا دايم تكسر في مجاديف الحريم