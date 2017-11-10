العمل تشن حملات على محلات الذهب للتحقق من التزامها بالتوطين

عادل الحربي(صدى):

تنفذ وزارة العمل، نهاية شهر نوفمبر الجاري، حملات تفتيش على محال الذهب والمجوهرات؛ للتحقّق من التزامها بقرار قصر العمل في هذا النشاط على السعوديين.

وكانت الوزارة قد منحت تلك المحال مهلة لمدة شهرين لتصحيح أوضاعها ابتداءً من أول أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ آنذاك: ” الوزارة تمهل أصحاب محال الذهب والمجوهرات شهرين لتصحيح أوضاعها، والالتزام بقرار مجلس الوزراء؛ القاضي بقصر العمل في هذا النشاط على السعوديين ” .