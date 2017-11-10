ارتفاع ” بتكوين ” وتراجع منافستها ” إثريوم “

متابعات(صدى):

ارتفعت عملة ” بتكوين ” خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بنسبة 0.65% إلى 7193 دولارًا، في تمام الساعة 10:41 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

جاء ذلك بعد أن ارتفعت العملة الرقمية ” بتكوين ” بعدما خضعت لضغوط قوية خلال جلسة أمس الخميس، جراء انتقادات تعرضت لها، فيما تراجعت ” إثريوم ” بعدما سجلت أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع.

قال إلدر روزالينو؛ محافظ البنك المركزي البرتغالي، إنه ” لا يعترف ببتكوين كعملة، كونها لا تخضع للتنظيم المركزي ولا تستخدم كوسيلة للائتمان ” .

شهدت ” بتكوين ” تقلبات واضحة على مدار الجلستين الماضيتين، حتى أنها سجلت مستوى قياسيًا تجاوز 7800 دولار ثم هبطت بعد ذلك بنحو ألف دولار خلال أقل من ساعة، قبل أن تقلص خسائرها وتنهي تعاملات الأربعاء على استقرار.

من ناحية أخرى، تراجعت العملة الرقمية المنافسة ” إثريوم ” بنسبة 0.50% إلى 319 دولارًا، بعدما اقتربت من 330 دولارًا خلال تعاملات أمس الخميس، وهو أعلى مستوياتها في حوالي ثلاثة أسابيع.