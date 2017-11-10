المملكة من أشد دول العالم في تطبيق إجراءات أمن وتفتيش المطارات

نايف السالم(صدى):

إجراءات التفتيش في المطارات، تتفاوت من بلد لأخر، هذا ما دفع موقع ” إنسايدر مانكي ” ، لعمل قائمة لرصد أشد دول العالم في تطبيق إجراءات التفتيش بالمطارات والجمارك، وضمت تلك القائمة 14 دولة حول العالم جاء ترتيب المملكة الرابع والإمارات السادس.

تفرض الدول إجراءات أمن وتفتيش بمطاراتها وجميع منافذها الحدودية لكن يتفاوت مستوى الإجراءات من بلد لآخر وتسن بعض الدول قواعد صارمة بشكل ملحوظ، هذا ما دفع موقع ” إنسايدر مانكي ” لعمل قائمة ترصد أشد الدول في تطبيق إجراءات التفتيش بالمطارات والجمارك ضمت 14 دولة من بينهم السعودية والإمارات وأستراليا والولايات المتحدة والمكسيك وكوريا الشمالية.

14- ” سويسرا ” : وضعت السلطات السويسرية إجراءات أمن إضافية على منافذ حدودية وفي محطات القطارات والمطارات خاصة بعد وقوع سلسلة من الهجمات في أنحاء متفرقة من أوروبا.

13- ” السويد ” : في الدنمارك والسويد وغيرهما من الدول الإسكندنافية تفرض السلطات إجراءات فحص مفصلة، وتلزم المسافرين بوضع كل الأجهزة الإلكترونية (حتى عدسات الكاميرات) في حاويات منفصلة لفحصها. هذا بالإضافة إلى أن الأمتعة تخضع للفحص بالأشعة السينية للتأكد من خلوها من أي مواد ممنوعة.

12- ” اليابان ” : زادت اليابان إجراءات التفتيش بالمطارات بفرض فحص إضافي للأجهزة الإلكترونية كما أنها تفرض على ركاب الترانزيت الخضوع لفحص أمني قبل دخول منطقة المغادرة.

11- ” المملكة المتحدة ” : قررت المملكة المتحدة مؤخرا تشديد إجراءات الأمن في منافذها الحدودية وموانئها كما فرضت قواعد جديدة بشأن حيازة أجهزة إلكترونية في الرحلات الجوية، ويتردد ذكر مطار هيثرو في لندن كأحد أشد المطارات في إجراءات الأمن على مستوى بريطانيا.

10- ” الهند ” : قال الموقع إن إجراءات الأمن في إقليم كشمير وفي مطار أنديرا غاندي بالعاصمة نيودلهي من بين الأشد في إجراءات الأمن بقارة آسيا وبالعالم.

9- ” باكستان ” : إجراءات الأمن على الحدود وفي الجمارك الباكستانية من بين الأشد في العالم لأسباب من أهمها العلاقات المتوترة بشدة بين إسلام آباد ونيودلهي.

8- ” روسيا ” : عند دخول روسيا من المهم للزائر أن يفصح عن أي أشياء ثمينة بحوزته حتى يتفادي أي إجراءات عند مغادرة البلاد، كما يزداد التدقيق إذا قرر المرء دخول الأراضي الروسية بالسيارة.

7- ” المكسيك ” : إن حدث واشترى المسافر أي شيء بعد الفحص الأمني في الموانئ المكسيكية حتى إن كانت زجاجة مياه فإنه لا يسمح له بأخذها معه على الطائرة، كما يخضع الركاب لفحص آخر في بعض الأحيان، أيضا المنافذ الحدودية للمكسيك تخضع لواحد من أشد إجراءات التدقيق في العالم نظرا لأنها مقصد للكثير من المهاجرين غير القانونيين.

6- ” الإمارات ” : أوضح الموقع أن السلطات الإماراتية تمنع الوافدين من حمل أي نباتات أو وجبات مجهزة منزليا عند دخولهم البلاد.

5- ” كندا “ : وضعت السلطات الكندية قاعدة مؤخرا تشترط على المسافرين شحن كل الأجهزة الالكترونية لاحتمال تفتيش محتوياتها لكن القواعد تختلف حسب البلد إذ تخضع الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى أشد إجراءات.

4- ” السعودية ” : وصف الموقع الإجراءات الأمنية السعودية بالمنافذ الحدودية والجمركية والمطارات بأنها من بين الأشد صرامة في العالم موضحا أن السلطات السعودية تشترط على أي أجنبي الحصول على تأشيرة دخول.

3- ” كوريا الشمالية ” : لا تزال كوريا الشمالية في حالة حرب من الناحية النظرية مع جارتها كوريا الجنوبية وهو ما يفسر انتشار تحصينات عسكرية على الحدود بين البلدين التي تمتد لمسافة 321 كيلومترا، أمر معتاد أن يطلب موظفو الجمارك تفتيش الهاتف وجهاز الكمبيوتر المحمول والصور على الكاميرات خصوصا المغادرين للبلاد وفي بعض الأحيان يطلب الموظفون من المسافرين حذف بعض المحتويات المثيرة للجدل.

2- ” الولايات المتحدة ” : قال الموقع إن الولايات المتحدة احتلت الموقع الأول في المسح عن أصعب موظفي الحدود معاملة في العالم وينطبق الأمر على كل منافذ الدخول سواء نقاط التفتيش والجمارك وأمن المطارات.

1- أستراليا: من أسباب إدراج أستراليا بالقائمة موقعها الجغرافي وامتلاكها مجموعة فريدة من أنواع النباتات والحيوانات، لأن إدخال المواد البيولوجية غير المعروفة يمكن أن يدمر نظامها البيئي.