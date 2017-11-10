بيان من المساحة الجيولوجية حول الهزة الأرضية التي رصدت بالنماص

محمد بن طحيطح (صدى):

أصدر المركز الوطني بهيئة المساحة الجيولوجية بياناً حول الهزة الأرضية التي رصدت اليوم الجمعة‬ على بعد 14 كم شمال النماص،‬ بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر، على عمق 6.8 كم.

وأوضح مدير عام المركز الدكتور هاني زهران في البيان، بأن الهزة الأرضية التي رصدت على عمق 6.8 كم ، لم تتسبب بأي أضرار بشرية.

فيما أكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل إلى وجود فريق عمل من إدارة الدراسات والأبحاث الزلزالية التابع للمركز الوطني للزلازل والبراكين بالهيئة، يقومون بعمل استبيان ميداني لهزة النماص، للوقوف وإعداد دراسة عن الأضرار الناجمة من الهزات الأرضية التي تعرضت لها المنطقة.

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