بالصور.. سفير مصر بالمملكة يقيم حفل عشاء لنجوم مسرحية ” سيبوني أغني “

أماني الغامدي(صدى):

أقام السفير المصري في المملكة ناصر حمدي، حفل عشاء تكريما لأبطال مسرحية ” سيبوني أغني ” ، والتي تعرض في المركز الثقافي بالرياض.

وشارك في الحفل الفنانين ” سمير غانم وطلعت زكريا وشعبان عبدالرحيم والمخرج عبدالغني والمؤلف والمنتج أحمد الليبيري ” .

وقال السفير ناصر حمدي إنه سعيد بلقاء الفنانين في الرياض، بحضور لفيف من منسوبي السفارة المصرية وعدد من أفراد الجالية المصرية والإعلاميين، معتبراً أن الفن المسرحي المصري أصبح يجوب العالم ليرسم البسمة على وجوه الناس.

فيما قال سمير غانم: نحن سعداء بمجيئنا للسعودية وهذه هي المرة الثالثة التي أحضر فيها للرياض وكانت آخر زيارة لي منذ 15 عاماً.

وأضاف: نقدم مسرحية خفيفة تعتبر رسالة لرسم الابتسامة على الوجوه بعنوان ” سيبوني أغني ” ولا يهمني الاسم أبدًا بقدر ما يهمني العطاء ووجود الجمهور المحفز للعطاء.

وتابع: المسرح السعودي بدأ ينتعش، ووجودنا هنا أكبر دليل على ذلك، ونحن ملتزمون بقوانين المسرح السعودي ونراعي كل الظروف.

وأضاف: الضحكة باتت غالية جدًا في هذه الظروف، وأنا على علاقة مع بعض الفنانين السعوديين منهم علي السبع وناصر القصبي.