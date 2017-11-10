الزهراني يكشف عقوبة الأهلي في قضية العويس

طلال الغامدي(صدى):

كشف لاعب المنتخب السعودي السابق خميس الزهراني، عن العقوبة المتوقعة ضد النادي الأهلى بسبب قضية الحارس الدولي محمد العويس.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قد أكد ادانة الأهلي في قضية الحارس حيث استلم مبلغ مالي عن طريق تركي الزهراني وتيسير الجاسم.

وقال الزهراني في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري: ” العقوبة المتوقعة على الاهلي في قضية العويس ستكون أكبر من إيقاف لفترتين بعد دخولها الشق الجنائي.