الزهراني يكشف عقوبة الأهلي في قضية العويس
كشف لاعب المنتخب السعودي السابق خميس الزهراني، عن العقوبة المتوقعة ضد النادي الأهلى بسبب قضية الحارس الدولي محمد العويس.
وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قد أكد ادانة الأهلي في قضية الحارس حيث استلم مبلغ مالي عن طريق تركي الزهراني وتيسير الجاسم.
وقال الزهراني في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري: ” العقوبة المتوقعة على الاهلي في قضية العويس ستكون أكبر من إيقاف لفترتين بعد دخولها الشق الجنائي.
القرشي[ عدد التعليقات: 1893 ] نشر منذ 5 ساعات
المشكلة إن القضية لم تنتهي بعد ولا زال هناك أطراف في القضية لم يتم إستجوابهم حتى الأن !
وإذا حجب إستجوابهم حتمآ ستصل القضية للفيفا وهذا أخطر مافي الموضوع الله يستر على رياضتنا
من الإجراءات الإرتجالية والعنترية .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21497 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1992 ] نشر منذ 4 ساعات
انا من شفت عادل عزت طير اللي كان يجلس مع الاعبين بالاحتياط عرفت ان هذا الشخص له يد بالموضوع
وتيسير الجاسم شريك مع وكيل الاعبين الزهراني وله حصه بالمبلغ
المشكلة مو في هذولي المشكلة في جمهور الاهلي اللي الى الان يقولون الاهلي رايته بيضا وان القضية وراها الهلال
الهلال وش دخله والاعب العويس تحولت له فلوس من قبل ما يدخل بالفترة الحره
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2730 ] نشر منذ 4 ساعات
العويس استلم فلوس من وكيل اعماله تركي الزهراني والزهراني اخذها من تيسير الجاسم والجاسم اخذها من عضو شرف اهلاوي ّّ
تيسير لم يحقق معه الى الان والقضيه مفتوحه
عضو الشرف الاهلاوي ليس من مجلس الاداره ولايمثل الاهلي بأي صفه رسميه
ماذا عن سلفة ادارة الهلال لللاعب عوض خميس 6 مليون ريال
سلفه للاعب من فريق منافس ولاعبي فريقك بدون رواتب من كم شهر
اش ذا ؟؟
ابوعبدالعزيز999999999999[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات
الاهلي سوف يتعرض للعقوبة !!!!!!!!!!!!!! ال شيخ اعلانه من قبل تصالحوا وانتهى
عوض جميس اخذا السلفة من الهلال بعد موقع للهلال بعد دخولة الفترة الحرة ورئيس النصر قالها في وقتها لاعب احتياطي …………النصر هو من طلب الصلح وقالها ال الشيخ النصر يريد ان يتفادى العقوبة والهلال يريد مبلغ السلفة ..
القرشي[ عدد التعليقات: 1893 ] نشر منذ 3 ساعات
رئيس هيئة الرياضة للأسف الشديد يكيل بمكيالين وأخشى ما أخشاه هو أن تتحول هذه القضية إلا
تصفية حسابات شخصية والضحية في النهاية هي رياضتنا لأن القضية لن تنتهي عند هذا الحد فكما أسلفت هناك
عدة اطراف في القضية لم يتم إستدعائهم او إستجوابهم حتى الأن وهذا يترك مليون علامة إستفهام على من رتبوا
ملف القضية وحولوه لجهه حكوميه بعد أن صدر في حقها حكم من المحكمة الرياضية قبل ذلك وهي محكمة
معترف فيها من الإتحاد الدولي إذآ هيئة الرياضة لدينا كأنها تقول انا لا اعترف بالإتحاد الدولي وبقوانينه
وأنشأت قانون خاص بها يتيح لها فعل ماتشاء في رياضتنا وأنديتنا … الله يستر الأهلاويين لا يتجهون
للإتحاد الدولي بخصوص هاذي القضية عندها سيحدث لرياضتنا ماحدث للرياضة الكويتية بالضبط ..
وتـــــــــــــــــــــــــــــذكروا كـــــــــــــــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا .
alfahd42[ عدد التعليقات: 12520 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر يا القرشي
alfahd42[ عدد التعليقات: 12520 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاد المتربصين لرياضتنا كثير
سهم الصابري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الحل الودي ماجاب نتيجة …. نتظر الحل النظامي
هدهد[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
راح نصير مثل الكويت تدخلت فيها النيابة والشرطة وآخرتها جات الفيفا ووفقت رياضتهم وحنا السالفة خرجت عن الرياضة ونيابة وتحقيق وآخرتها الفيفا بيتصرف معهم صح.
ابو احمد[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
اتوقع والعلم عند الله ان كاس العالم حيوحشنا