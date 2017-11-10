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” صحة الهيئة الملكية ” تكشف حقيقة انتشار ” إنفلونزا الخنازير “

” صحة الهيئة الملكية ” تكشف حقيقة انتشار ” إنفلونزا الخنازير “
عادل الحربي(صدى):

نفت الهيئة الملكية بينبع الصناعية، ممثلة في برنامج الخدمات الصحية، ما يتردد من شائعات حول انتشار مرض أنفلونزا
الخنازير.

وقالت في بيانٍ لها ، أن معدل حالات الإنفلونزا في حدود المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت ، ولم يثبت حتى اللحظة اَي حالة لمتلازمة الشرق الأوسط كورونا.

وأضافت أن لقاحات التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية متوفرة و من لديه الرغبة في الحصول على التطعيم التوجه للمركز الطبي او احد مراكز الرعاية الصحية الأولية .


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