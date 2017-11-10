ريال مدريد يفكر في ضم نجم ليون الفرنسي

نواف السالم(صدى):

يفكر ريال مدريد، مجدا في ضم اللاعب الشاب ماريانو دياز لاعب الفريق السابق.

وقرر الفريق الإسباني استعادء مهاجمه السابق ماريانو دياز من أوليمبيك ليون الفرنسي بعد تألقه في الموسم الحالي بتسجيله 9 أهداف في 12 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي، بتعليمات من المدرب زين الدين زيدان الذي أبدى اعجابه بتطور مستواه في ليون.

ويملك ريال مدريد 50% من حقوق ماريانو بالتساوي مع ليون، كما يملك أفضلية الشراء للاعب في المستقبل لكن هذا البند تنتهي صلاحيته في 30 حزيران من عام 2018.