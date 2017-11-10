الشباب يعلن موقفه من قضية توقيع ” العويس ” للأهلي

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي الشباب، موقفها من قضية توقيع الحارس محمد العويس للنادي الأهلي، مشيرة إلى أن موقفها كان ثابتا من اليوم الأول.

وأكدت الإدارة في بيان لها اليوم، أن الإدارة أخذت على عاتقها حفظ حقوق النادي من كافة الأوجه، وعدم التناول عن أي حق من حقوقه مهما كلف الأمر.

وتقدمت الإدارة بالشكر لؤئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على إعادة التحقيق في قضية انتقال اللاعب محمد العويس، والنظر في طلب نادي الشباب، ومحاربة كل ما من شأنه الإخلال في العدالة والتنافس الرياضي الشريف بكافة صوره وأشكاله.