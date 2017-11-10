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بالفيديو.. لجين عمران تفاجئ شقيقتها أسيل بـ 1000 بالونة في عيد ميلادها

بالفيديو.. لجين عمران تفاجئ شقيقتها أسيل بـ 1000 بالونة في عيد ميلادها
أماني الغامدي(صدى):

فاجأت الإعلامية لجين عمران ، شقيقتها الفنانة أسيل عمران بتنظيم أحتفال بعيد ميلادها بمنزلها في حضور عدد من أصدقائها وعائلتها .

وظهرت أسيل في مقطع الفيديو وهي تدخل من باب المنزل ثم تفاجأها لجين والحضور بحمل تورتة عيد الميلاد لتطفئ الشموع ، ثم تجول لجين بالمنزل لعرض الأكلات المقدمة في الاحتفال ، مع تقديم 1000 بالونة لأسيل لتقوم بحمل معظمها .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21497 ] نشر منذ 4 ساعات

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