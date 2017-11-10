بالفيديو.. لجين عمران تفاجئ شقيقتها أسيل بـ 1000 بالونة في عيد ميلادها
فاجأت الإعلامية لجين عمران ، شقيقتها الفنانة أسيل عمران بتنظيم أحتفال بعيد ميلادها بمنزلها في حضور عدد من أصدقائها وعائلتها .
وظهرت أسيل في مقطع الفيديو وهي تدخل من باب المنزل ثم تفاجأها لجين والحضور بحمل تورتة عيد الميلاد لتطفئ الشموع ، ثم تجول لجين بالمنزل لعرض الأكلات المقدمة في الاحتفال ، مع تقديم 1000 بالونة لأسيل لتقوم بحمل معظمها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22409 ] نشر منذ 5 ساعات
محد عطاني خبر
ولا كان خذيت أبرة وجيت📍🎈🎉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21497 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21497 ] نشر منذ 4 ساعات
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