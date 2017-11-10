سيدة ترتكب جريمة سفاح القربى بالزواج من ابنتها بعد زفافها من ابنها
أقدمت سيدة أمريكية على أرتكاب جريمة سفاح القربى ، حيث تزوجت مع ابنتها الشابة ” 25 عاماً ” بعد أرتباطهما بعلاقة جنسية محرمة ، ولا تعد هذه جريمتها الأولى حيث كانت قد تزوجت قبل سنوات من ابنها أيضاً .
وفي التفاصيل، كانت الأم ” باتريسيا ” من أوكلاهوما بأمريما ، حُرمت من حضانة ابنتها وولديها عندما كانوا أطفالًا، وقد انتقلت مهمة الحضانة إلى جدّتهم، والدة أبيهم.
وفي عام 2014، عادت الأم واجتمعت بابنتها ميتسي فيلفيت ، حيث تقرّبتا من بعضهما البعض، وراحتا تفكران بتبنّي ولد معًا.
ثمّ عام 2016، تزوّجت ميتسي من والدتها باتريسيا، بعدما أقنعت الاخيرة ابنتها أنهما لم يخرقا أي قوانين. ولكن بعد مرور أشهر على زفافهما، اتّهمت الاثنتين بسفاح القربى، بعد اكتشاف علاقتهما.
في السياق ذاته، كشفت المعلومات أن هذه ليست المرّة الاولى التي تقيم الام علاقة مع أولادها، إذ سبق وتزوّجت من أحد أبنائها، وهو جودي كالفن سبان في عام 2008، غير أنّ الأم أكدت ان سبب الزواج ليس جنسيًا، بل كان شكليًا لمنعه من الذهاب إلى الخدمة العسكرية الالزامية.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21497 ] نشر منذ 4 ساعات
هاه كيف يعني 😟🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2730 ] نشر منذ 3 ساعات
مريضه ذي
شاذه جنسيا الله يكفينا واياكم الشر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37650 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اعوذ باالله من حالهم ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1591 ] نشر منذ 1 ساعة
كل فعل مشين ياتي من عندهم
ويدعون انهم اهل الحرية والحضارة
وهذا هو التخلف بعينة …. قبحهم الله
زهراء[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ياخذها مريضه نفسياً مستحيل احد طبيعي يفكر نفس ذا التفكير