شركة روسية تسعى للفوز ببناء محطة نووية في المملكة

حمود العنزي(صدى):

تأمل شركة “ روس أتوم ” الروسية أليكسي ليخاتشوف، في الفوز بمناقصة أعلنت عنها المملكة لبناء محطات نووية.

وتوقعت الشركة الروسية أن تتخذ المملكة العام المقبل قرار بخصوص البناء والشركة المنفذة.

كانت “ روس أتوم ” قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها أرسلت اقتراحات مبدئية للمملكة بخصوص توليد الكهرباء من الطاقة النووية وستتقدم بعرض إذا جرى الإعلان عن طرح مناقصة.

وتدرس المملكة بناء قدرة إنتاجية لتوليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول 2032، وهو ما يعادل إنتاج نحو 17 مفاعلاً، مما يجعله أحد أكبر المشروعات المحتملة في قطاع يعاني بعد الكارثة النووية في اليابان عام 2011.