مرور الجوف يفعل كاميرات ” الترايبد “

فواز الرويلي(صدى):

بدأت إدارة مرور منطقة الجوف بتركيب كاميرات (الترايبد) للرصد الآلي للسرعة على الطرق الداخلية بالمنطقة ، وهي كاميرات صغيرة تستخدم لضبط السرعة ، و يصعب اكتشافها .

و قد طالبت إدارة مرور منطقة الجوف السائقين بالالتزام بالسرعة المحددة على جميع الطرق ؛سواءً الداخلية او الخارجية بالإضافة إلى الطرق الزراعية حتى لا يعرضون أنفسهم للمخالفات المرورية ، و تسعى إدارة مرور منطقة الجوف بهذا الأمر لخفض الحوادث المرورية بالمنطقة و للحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق .

الجدير بالذكر إنه يجري الآن تركيب عدد من كاميرات الرصد الآلي لضبط متجاوزي الإشارات المرورية في تقاطعات الطرق بالمنطقة أيضًا .