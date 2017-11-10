للرجال فقط.. حفلًا غنائيًا للفنان محمدعبده بالرياض

أماني الغامدي(صدى):

تداولت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر مطلعة، في شركة ” روتانا ” أن حفلة فنان العرب محمد عبده المزمع إطلاقها على مسرح الملك فهد الثقافي في الرياض، الخميس المقبل، مخصصة للرجال فقط.

وفي سياق متصل، شدد مصدر – رفض ذكر اسمه- في هيئة الترفيه، أنه لم يعلن عن حضور العائلات للحفلة الغنائية التي تأتي ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكانت الهيئة، قد نشرت في وقت سابق على حسابها على ” تويتر ” تغريدة قالت فيها: ” ما اشتقتوا لمحمد عبده؟ ” ، وردت عليها إحدى المغردات بقولها: ” أمنية أمنياتي أحضر له يا ليت والله ” ، لترد عليها الهيئة ” إن شاء الله تنورينا بحضورك هالمرة ” ، ما فسره عدد من المغردين بأن الحفلة ستكون للعائلات، إلا أن مصدرا بالهيئة أكد أن الحفلة ستقتصر على حضور الشباب فقط.