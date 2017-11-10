المالية: مستمرون في صرف مستحقات القطاع الخاص بعد استيفاء الشروط

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة المالية أن الوزارة مستمرة في صرف مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلم أوامر الدفع بعد استيفائها شروطها النظامية.

وأوضح مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية هندي بن عبدالله السحيمي، الخميس، أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال إطلاق خدمات إلكترونية وتفعيلها لتسهيل إجراءات أوامر الدفع المستحقة لهذا القطاع الحيوي، والعمل مع الجهات الحكومية لتسريع تلك المستحقات.

جاء ذلك خلال مشاركة السحيمي، أمس الخميس، في منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م، الذي نظمته غرفة الشرقية بعنوان: “ شركاء في رؤية الغد ” ، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.