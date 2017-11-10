مدافع برشلونة: الفريق تحسن بعد رحيل نيمار

ماجد محمد(صدى):

قال جوردي ألبا مدافع فريق برشلونة الإسباني، إن الفريق تحسن بعد رحيل نيمار لباريس سان جيرمان بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وأكد جوردي ألبا في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو “ هو لاعب عظيم، لكنه قرر الرحيل بسبب ظروفه أو مشاعره أو أفكاره ” .

وتابع “ هناك العديد من اللاعبين الذي يمكنهم تقديم أداء جيد وأنا سعيد باللاعبين الذين نملكهم، بكل صدق، بالنسبة لي أفضل بكثير الآن ” .

ودافع جوردي ألبا عن زميله لويس سواريز الذي يمر بفترة صعبة بسبب صيامه عن التهديف، وأردف قائلاً “ أيضاً عندما وصل إلى الفريق عانى من نفس المشكلة، إنه لاعب أساسي بالنسبة لنا ويعطينا الكثير لأنه لديه وزن في غرفة خلع الملابس، الناس سوف تتوقف عن الحديث عندما يسجل ” .