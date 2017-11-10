صحة جازان تهدد بمقاضاة المروجين لشائعة اختلاس ” المليار “

حسن الجعفري(صدى):

قال نبيل غاوي؛ المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة جازان، إن ” ترويج الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي والاتهام بالفساد يدخل ضمن نظام الجرائم المعلوماتية “. جاء ذلك بعد شائعات اختلاس مليار ريال من الميزانية العامة لمستشفى الملك فهد المركزي والتلاعب في القعود.

وكانت العديد من المواقع الإخبارية قد تداولت معلومات تفيد بدء التحقيق مع منسوبين من صحة جازان بعد اختفاء مليار ريال من الميزانية العامة للمستشفى.

وعلى جانب آخر، شرعت إدارة مستشفى الملك في تنفيذ المرحلة الثانية لعملية إحلال البنية التحتية للمستشفى، التي تستهدف، حسب المتحدث الإعلامي، قسم العيادات الخارجية، في الوقت الذي لم تكتمل فيه المرحلة الأولى من إعادة تأهيل قسم الطوارئ وعدد من الأقسام الأخرى.